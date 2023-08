Die 41-jährige Yvonne Senff hat zum neuen Schuljahr die Nachfolge von Konstanze Naundorf an der Grundschule Barnstädt angetreten. Einst lernte sie dort selbst das Abc.

Das ist die neue Schulleiterin an der Grundschule Barnstädt

Barnstädt/MZ - Die Freude bei den Kindern der Grundschule Barnstädt war groß, als ihnen am letzten Schultag vor den Sommerferien verkündet wurde, dass ihre Lehrerin Yvonne Senff die neue Schulleiterin wird. „Das hat mich echt berührt“, sagt die 41-Jährige rückblickend. Kürzlich erhielt sie im Landesschulamt ihre Ernennungsurkunde und startete somit im neuen Amt ins neue Schuljahr. Sie löst Konstanze Naundorf ab, die in diesem Sommer in den Ruhestand gegangen ist.