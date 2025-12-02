Ausstellung über Chemiefaser „Wegkommen von langweiliger Industriekulturerzählung“ - Verein aus Halle und Dozenten der Hochschule Merseburg fordern neue Perspektive auf Textilgeschichte

Eine neue Ausstellung an der Hochschule Merseburg beschäftigt sich mit der Geschichte der Chemiefaser in Sachsen-Anhalt und stellt auch die Frage, wer Industriekulturgeschichte eigentlich macht. Was die DDR-Produkte Vistra, Dederon und Co. heute noch mit uns zu tun haben, damit haben sich die ausstellenden Künstlerinnen, Mitglieder eines neugegründeten Vereins aus Halle, auseinandergesetzt.