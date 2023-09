Bildung im Saalekreis Wegen drohender Kündigung in Merseburg: Saalekreis plant neuen Schulcampus

Die Schülerzahlen in Förder- und Sekundarschulen in Merseburg steigt. Doch die Stadt will dem Saalekreis nun ein Gebäude kündigen. Der Kreis braucht daher dringend einen Ersatz.