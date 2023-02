Beim WBQ-Cup am Freitag in Querfurt geht es nicht nur um den sportlichen Sieg, sondern auch um Spenden für Jugendprojekte. Wer davon dieses Jahr profitieren soll, steht bereits fest.

Querfurt/MZ - „Da haben wir ja trotzdem das Eröffnungsspiel“, kommentierte Robert Stöhr erfreut, als Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) den Zettel mit der Aufschrift „VfL Querfurt“ entrollte. Die verbeamtete Losfee besorgte so, was sonst einfach durch das Setzen als Gruppenkopf erfolgte: Die Gastgeber eröffnen auch den 19. Cup der Wohnungsbaugesellschaft Querfurt an diesem Freitag. In der Mehrzweckhalle der Quernestadt treten ab 18 Uhr neben dem VfL noch sieben weitere Teams im Kampf um den Wanderpokal an. Der könnte allerdings ab Freitagabend eine dauerhafte Heimat bekommen. Denn der FC ZWK Nebra hat bereits die letzten beiden Auflagen gewonnen. Sollte das Team aus dem Burgenlandkreis auch diesmal als Sieger vom Parkett gehen, dürften sie die Trophäe deshalb behalten, wie Stöhr im Zuge der Auslosung am Montag im Festsaal des Querfurter Rathauses erläuterte.