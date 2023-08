Sebastian Meyer probierte für die MZ am Strand von Stöbnitz verschiedene Wassersportarten aus - Welche Erfahrungen er dabei gesammelt hat.

Stöbnitz/MZ - Mit der sommerlichen Hitze geht wohl jeder anders um. Während manch einer sich in den eigenen vier Wänden vor der Wärme versteckt, nutzen andere das gute Wetter für verschiedenste Sommeraktivitäten. Eine davon durfte ich nun ausprobieren: Wassersport. Am Strand von Stöbnitz am Geiseltalsee testete ich mich durch verschiedene Wassersportgeräte.