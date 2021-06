Wasserspiel sprudelt wieder auf den Domplatz

Merseburg - Immer wieder fährt Ulrich Janku über den Bogen der Brunnenwand. „Mit dieser Raspel könnte man sich zuhause wahrscheinlich eine Muskatnuss vornehmen“, sagt der Steinbildhauer. In diesem Fall ist es allerdings Sandsteinmörtel, den Marcel Kleinschmidt aufgetragen hat und der nun geglättet wird.

Wasserspiel kehrt auf den Domplatz zurück

Es ist viel los auf dem Domplatz, denn es sind nur noch ein paar Tage, bis das Wasser auf den Domplatz zurückkehren und die Einweihung des sanierten Dombrunnens gefeiert werden soll. Da hat selbst Domstiftsarchivar Markus Cottin die originalen Zaubersprüche in seiner Bibliothek mal für eine Weile verlassen und hilft, die Bekrönung des Dombrunnens neu zu streichen. Auch Janine Wöll aus dem Archiv in Naumburg packt mit an, während ihre Colliehündin „Frieda“ den Schatten genießt.

Ein paar Meter weiter bereitet Installateur Klaus Simroth die Kunststoffrohre vor, durch die in einigen Tagen das Wasser fließen soll. Bevor er die Teile zusammensteckt, schmiert er sie mit einer durchsichtigen Flüssigkeit ein. „Das ist Gleitmittel“, sagt Simroth, und von der Seite ruft jemand scherzhaft: „Nur bei Beate Uhse duftet es etwas besser.“ Simroth grinst. Wenig später schleppt er gemeinsam mit Ulrich Janku den steinernen Trog an die Seite des Brunnens. Die Kupferschale, die Janku dafür hergestellt hat, passt perfekt.

Ulrich Janku, Klaus Simroth und Ralf Strozniak (v.l.) lassen mit vereinten Kräften den 500-Liter Behälter hinab. (Foto: Undine Freyberg)

Wasser für den Dombrunnen kommt aus einer externen Zisterne

Wenige Minuten später packt auch noch Ralf Strozniak von der Firma Thürer mit an und sie hieven den rund 500 Liter fassenden Erdspeicher in das vorbereitete Loch. Damit ist auch klar: Das Wasser wird zwar auf den Domplatz zurückkehren. Es wird allerdings nicht aus dem Brunnen kommen. „Der Brunnen ist versiegt. Man müsste vermutlich bis auf eine Tiefe von 20 Metern runter, um an Wasser zu kommen“, meint Ulrich Janku. „Das macht keinen Sinn.“ Deshalb wurde das kleine Becken gebaut, das mit der Zisterne verbunden werden soll, so dass mit Hilfe einer kleinen Pumpe ein Wasserkreislauf entsteht und neben dem Brunnen ein lauschiger Ort, der zum Verweilen einlädt.

Der Brunnen wurde im Jahre 1515 im Auftrag des Domkapitels errichtet und versorgte Dom, Domgymnasium und die Domfreiheit mit Wasser. Seit fast 100 Jahren kann man dort allerdings kein Wasser mehr entnehmen. Der Brunnen wurde in den 1920er Jahren mit einer Betondecke verschlossen. Der Eigenanteil der Sanierungskosten des Brunnens beträgt 29.000 Euro. Gut 23.700 Euro wurden bereits gespendet. (mz)