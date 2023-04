Der Biberdamm in Tollwitz hat eine Drainage bekommen. Warum das Wasser nun doch nicht mehr gestaut wird

Tollwitz/MZ - Als das Rohr gesetzt war, zog sich das Wasser extrem schnell von den umliegenden Flächen zurück. Seit wenigen Tagen hat der Biberdamm am Ellerbach in Tollwitz eine Drainage erhalten, damit das Wasser nicht mehr so stark angestaut wird. Zuletzt hatte Torsten Beyer von der Landeskompetenzstelle Biber dies noch nicht bauen wollen.