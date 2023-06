Merseburg/MZ - Nur noch vier Tage auf Arbeit anstatt fünf – davon träumen wohl viele Arbeitnehmer. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Sangerhausen wird dies bald Realität. Der Kreisverband will ab dem kommenden Jahr die derzeit vieldiskutierte Vier-Tage-Woche erproben. Statt 40 Stunden an fünf Tagen die Woche sollen die Mitarbeiter künftig 36 Stunden auf vier Arbeitstage verteilt im Dienst sein. Man erhofft sich dadurch die Attraktivität für Jobs in der Pflege sowie die Zufriedenheit der Beschäftigten zu steigern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.