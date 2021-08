Was stört Jugendliche in Merseburg?

Im Vorbeifahren ist eine junge Frau auf die Aktion aufmerksam geworden. In Merseburg fehle es an politischem Austausch, findet die Studentin.

Merseburg/MZ - „Wenn du Kanzler wärst, was würdest du verändern?“ Fadi Aly steht auf der Merseburger Kliaplatte zwischen Infotafeln und Holzhockern. Die Frage meint er durchaus Ernst. Es ist eine seiner Fragen an die Jugendlichen und Erwachsenen, die an diesem Nachmittag die kostenlose Ausstellung „Re: Present“ in der Innenstadt besuchen, um ins Gespräch zu kommen und sich über politische Fragen und Probleme auszutauschen und zu informieren. Von der lokalen Ebene, wo es vielleicht an Spielplätzen oder Mülleimern fehlt, bis zu den ganz großen globalen Themen wie der Klimakrise oder sozialer Ungerechtigkeit.

„Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der man sich austauschen kann“, erklärt Charlotte Niedenhoff den Ansatz von „Re: Present“. Genau wie Aly ist auch sie von der Initiative „Offene Gesellschaft“, die gemeinsam mit dem Verein „Diskutier mit mir“ die Ausstellung entworfen hat. „Wir richten uns vor allem an junge Menschen, weil wir denken, dass viele Themen vor allem junge Menschen betreffen. Aber dadurch, dass man erst mit 16 beziehungsweise 18 wählen kann, wird man erst relativ spät gefragt“, sagt die Projektmanagerin. „Dabei hat man sich aber eigentlich vorher schon Gedanken gemacht, was man eigentlich möchte, was einen stört, und was man vielleicht auch verändern möchte. Sei es, dass der Bus zu selten kommt oder dass man mit seinen Kumpels Musik machen möchte und es gibt keinen geeigneten Ort dafür“, fährt sie fort.

„ÖPNV im ländlichen Raum ausbauen“

Um 14 Uhr ist die Skepsis noch recht groß. Nur hin und wieder nähern sich Interessierte der Ausstellung. „Es ist generell ein Problem politischer Bildungsarbeit, die Leute zu erreichen, die man erreichen möchte“, kommentiert Charlotte Niedenhoff. Am besten funktioniert eine Tafel, auf der die Besucher ihre eigenen Wünsche hinterlassen können: „Wohnungen für Arme“, hat dort jemand geschrieben, „ÖPNV im ländlichen Raum ausbauen“, schreibt eine andere Person.

Eine knappe Stunde später hat sich das Blatt gewendet. Nicht nur, dass die Sonne herausgekommen ist: Während sich Niedenhoff nun im angeregten Gespräch mit einer Familie befindet, hat vor einer der Infotafeln eine junge Frau angehalten und liest interessiert den Text. Sie sei vor zwei Jahren nach Merseburg gezogen, um hier zu studieren, erzählt sie. In der Stadt fehle es ihr vor allem an politischem Austausch. So komme sie selbst kaum mit Menschen außerhalb ihres Studierendenkreises ins Gespräch. Ob eine Aktion wie diese daran etwas ändern kann? „Ich kann mir schon vorstellen, dass es etwas bringt, aber ich denke auch, dass es hauptsächlich bestimmte Menschen anspricht und andere vielleicht auch daran vorbeigehen und sich denken, was soll das“, legt die Studentin ihre Bedenken dar. Ihr zumindest scheint die Aktion zu gefallen: Wenig später steht sie mit einem Filzstift bewaffnet vor der Tafel und schreibt ihre Gedanken zur politischen Situation nieder.

Drei Tage, also noch bis Samstag, gastiert die Ausstellung nun in Merseburg. Die für Freitag geplanten Aktionen, ein „Ideenlabor für Jugendprojekte im Saalekreis“ und eine „Zukunftswerkstatt für Demokratie und Vielfalt“, werden aufgrund der unsicheren Wetterverhältnisse nicht wie geplant auf der Kliaplatte stattfinden, sondern im Schlossgartensalon. Ab 13 Uhr ist dieser dann für Jugendliche geöffnet, ab 15 Uhr sind auch Erwachsene zum Besuch der Veranstaltung eingeladen.