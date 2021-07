Was steckt in einer Hanfpflanze? Hochschule Merseburg bietet Workshop zu Naturkosmetik

Merseburg/MZ - Die Hochschule Merseburg hat in den letzten Jahren ein informelles Netzwerk zum Thema Hanf initiiert und seit 2020 den neuen Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Prozesse“ ausgewiesen. Im Zentrum steht das Bemühen, eine lokalisierte Bioökonomie auf Basis nachwachsender Rohstoffe zu etablieren. Hanf zählt als Gattung zur Familie der Hanfgewächse und gehört zu den ältesten Nutz- und Heilpflanzen der Erde.

Zum Thema Nutzhanf bietet die Hochschule für alle Interessierten Workshops an, die nächsten am Samstag, 10. Juli, 10 und 14 Uhr, sowie am Samstag, 24. Juli, ebenfalls 10 und 14 Uhr. Auf anschauliche Weise wird gezeigt, was alles in einer Hanfpflanze steckt und wie vielseitig ihre Bestandteile verarbeitet und verwendet werden können. Teilnehmer erhalten Hintergrundwissen und lernen, wie sich mit natürlichen Zutaten Körperpflegemittel selbst herstellen lassen. Unter Anleitung werden gemeinsam Produkte aus natürlichen Zutaten, unter anderem natürlich mit Hanf, hergestellt.

Der Workshop dauert zwei Stunden, kostet 69 Euro pro Person und findet an der Hochschule Merseburg im Forschungsgebäude - Fo/1/37 oder online statt. Know-how, Rohstoffe und Equipment werden zur Verfügung gestellt. Anmeldungen sind unter Angabe von Datum und Uhrzeit unter weiterbildung@hs-merseburg.de möglich.