Was scharfe Biber-Zähne an der Saale bei Merseburg anrichten

Merseburg/MZ - Axel Ritzer erinnert sich noch ganz genau an das Pärchen, das vor drei Jahren mit dem Kanu am Vereinsgelände der Saalewanderer in Merseburg ankam. „Die Frau war völlig apathisch. Wir fragten, ob alles in Ordnung sei.“ Doch das war es ganz und gar nicht. Das Pärchen hätte erzählt, dass sie am Waldbad Leuna vorbeigefahren seien, als es plötzlich laut gekracht habe. „Direkt hinter den beiden war eine riesige Pappel umgekippt. Biber hatten den Stamm durchgenagt. Das hätte auch ganz anders ausgehen können.“ Ritzer schüttelt den Kopf.