Was passiert mit den Sachen aus dem Fundbüro des Merseburger Rathauskellers?

Gefundene Fahrräder stehen in einem Kellerraum des Alten Merseburger Rathauses.

Merseburg/MZ - Brav nebeneinander aufgestellt stehen in einem unscheinbaren Kellerraum des Alten Merseburger Rathauses knapp 20 Fahrräder und warten darauf, von ihrem Besitzer erneut in Empfang genommen zu werden. Kaum etwas hier erinnert daran, dass in den darüberliegenden Räumen Sitzungen stattfinden, Debatten geführt und Entscheidungen getroffen werden; im Grunde wirkt dieser Raum eher wie der Fahrradkeller einer Schule.