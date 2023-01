Naturschutz kontra Lebensqualität im Saalekreis Was Oechlitz gegen das Saatkrähen-Problem unternimmt

In Oechlitz ist eine Saatkrähen-Kolonie direkt an der Wohnbebauung heimisch. Die Einwohner haben mit massiver Lärmbelästigung zu kämpfen. Seit zwei Jahren suchen sie mit den zuständigen Behörden nach einer Lösung. Was jetzt genehmigt wurde.