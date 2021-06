Was der Regisseur der erfolgreichen ARD-Serie in Merseburg macht

Merseburg - Im Rampenlicht steht er eher selten, aber am Filmset gibt er den Ton an: Regisseur Andi Niessner. Der gebürtige Münchner hat unter anderem seit 2012 rund 50 Folgen von „Um Himmels Willen“ gedreht. Die allerletzte Folge der beliebten ARD-Serie wird am 15. Juni im Ersten ausgestrahlt. Beim Dreh zu „In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern“ entstand überraschenderweise eine Verbindung zur Hochschule Merseburg.

„Eine ehemalige Studentin und gelernte Krankenschwester, die uns am Set beraten hat, meinte. ,Eigentlich müsstest Du mal was mit der Hochschule machen. Du würdest da prima hinpassen’“, erzählt der 54-Jährige und lächelt. „Wir sind ziemlich froh, dass Andi Niessner 2019 den Lehrauftrag angenommen hat“, sagt Kai Köhler-Terz, der Leiter des Medienkompetenzzentrums an der Hochschule. Studenten der Kultur- und Medienpädagogik lernen seitdem von Niessner, worauf es bei einem Dokumentarfilm ankommt und wie man zum Beispiel Menschen so porträtiert, dass man den Zuschauer fesselt.

Der erste Film der Studenten drehte sich um Adolf Reichwein und Elisabeth Blochmann

Der erste Film der Studenten drehte sich um Adolf Reichwein und Elisabeth Blochmann. Von 1930 bis 1933 bis zur Schließung waren beide Professoren an der Pädagogischen Akademie Halle. Reichwein schloss sich dem Widerstand gegen Hitler an, wurde jedoch verraten und zum Tode verurteilt. Blochmann erhielt als Halbjüdin Berufsverbot, verließ Deutschland, kehrte aber 1952 zurück. In einem nächsten studentischen Filmprojekt schauten sich die Studenten in ihrer Nachbarschaft um. „Sie porträtierten Leute, die nicht berühmt sind - den Busfahrer, den Spätiverkäufer“, erzählt Niessner. Die Grundlagen des Dokumentarfilms habe man online besprochen, dann hätten die Studenten gedreht. „Und es sind zum Teil tolle Filme rausgekommen, die auch im Domstadtkino gezeigt werden sollen.“

Demnächst werden die Studenten für ein neues Projekt auf Reisen gehen. „Diesmal lade ich sie in meine Heimat ein - ins Chiemgau.“ Er habe die angehenden Kultur- und Medienpädagogen schon mal schonend darauf vorbereitet, dass sie es da zum Teil ordentlich mit dem bayerischen Dialekt zu tun bekommen würden, erzählt Niessner schmunzelnd. „Aber auch in meinem Seminar gibt es ja einige, die selbst aus Bayern kommen.“ Beim Dreh im Chiemgau wollen sie unter anderem versuchen, den letzten Eremiten von Bayern zu porträtieren. „Aber da muss ich erst noch ein bisschen recherchieren.“

Sein erster Kurzfilm lief in einer Nebenreihe beim Filmfestival in Cannes

Obwohl er selbst Produktion und Medienwirtschaft studiert und nie ein Regieseminar besucht hat, wollte Andi Niessner unbedingt Regisseur werden und Fernsehen machen, was er seit vielen Jahren erfolgreich tut. Sein erster Kurzfilm lief in einer Nebenreihe beim Filmfestival in Cannes. Er hat Inga-Lindström-Filme gedreht und die Serie „Alles Klara“ mit Wolke Hegenbarth. Aktuell bereitet sich der Regisseur auf den Dreh für eine neue Folge von „Der Alte“ vor. Der letzte Drehtag für „Um Himmels Willen“ sei am 9. Dezember 2020 gewesen. „Das war für alle sehr emotional“, erinnert sich der Regisseur. „Aber vielleicht waren nun nach 20 Jahren auch alle Geschichten rund um das Kloster Kaltenthal und Bürgermeister Wöller erzählt, dem es in all den Jahren nicht gelungen ist, das Kloster zu kaufen.“

„Um Himmels Willen“ (letzte Folge), 15. Juni, 20.15 Uhr, ARD