Braunsbedra/MZ - Auch jetzt im Sommer treffen sich die Mitglieder des Modellbauclubs Braunsbedra (www.modellbauclub-braunsbedra.de) regelmäßig dienstags und donnerstags ab 19 Uhr in ihren Vereinsräumen im kulturellen Zentrum hinter der Stadtbibliothek. Denn es gibt viel vorzubereiten für die beiden dieses Jahr geplanten Ausstellungen, und die erste steht in Merseburg schon am 23. und 24. September an.