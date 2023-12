Ab kommenden Jahr wird die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants wieder auf 19 Prozent angehoben. Gastronomen im Saalekreis müssen deshalb ihre Preise anpassen.

Warum Speisen in Restaurants ab 2024 noch teurer werden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Saalekreis/MZ. - Wer im Restaurant essen gehen möchte, muss ab kommenden Jahr wohl tiefer in die Tasche greifen. Hintergrund ist die Mehrwertsteuer, die ab 2024 wieder auf 19 Prozent angehoben wird. Gastwirte aus dem Saalekreis sehen sich gezwungen, ihre Preise zu erhöhen. Um die Gastronomie während der Coronakrise zu entlasten, wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés von 19 auf sieben Prozent gesenkt. Nun hatte sich die Bundesregierung darauf verständigt, die Regelung zum Jahresende hin auslaufen zu lassen. Das bedeutet für die Gastwirte zwölf Prozent mehr Mehrwertsteuer als in den vergangenen Jahren.