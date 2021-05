Warum sich eine Merseburger Firma ein Bienenvolk mietet

Zwickauer vermieten mit großem Erfolg Bienenvölker an Firmen. In Merseburg gibt es jetzt den ersten Kunden, der sich bald über Honig freuen darf.

Merseburg - Auf einen Schlag 50.000 neue Mitarbeiter, das hat Seltenheitswert. Und dann wollen die Neuen nicht mal Lohn, liefern aber in jeder Saison schon mal bis zu 20 Kilogramm leckeren Honig ab. Es scheint also ein gutes Geschäft zu sein, was die Merseburger Firma JC Eckardt GmbH da jetzt abgeschlossen hat.

Bienenvölker zum Vermieten: „Firmenbiene“-Imker vermieten Bienen an Personen und Firmen

Das Unternehmen ist Kunde der „Firmenbiene“ geworden. Dessen Gründer hatten vor rund anderthalb Jahren die Idee, von Zwickau aus Bienenvölker zu vermieten. Ihre Vertragspartner sind aber nicht Privatpersonen, sondern gezielt Betriebe. Wer sich beteiligt, tut etwas für die Umwelt und hilft, dem gefährlichen Rückgang des Bienenbestandes entgegenzuwirken, bekommt aber auch etwas zurück. Das Konzept ist ein voller Erfolg. Vom „Firmenbiene“-Standort aus sind die Gründer bereits in einem Umkreis von bis zu 150 Kilometern aktiv. Nun führte sie ihr Weg auch nach Merseburg.

Sie machen es Interessenten aber auch leicht, denn sie bieten ein Rundum-Sorglos-Paket an. Der Kunde muss lediglich über einen geeigneten Standort verfügen und für seine neuen Mitarbeiter Miete zahlen. Der „Firmenbiene“-Imker bringt den Bienenstock nicht nur vorbei, sondern macht hier dann auch bis zu 15 Besuche pro Saison, schaut nach dem Rechten, erntet zweimal im Jahr den Honig, füllt ihn in Gläser und liefert ihn in der jeweiligen Firma ab. Die kann ihn gerne mit ihrem Logo oder Namen etikettieren und dann zum Beispiel als attraktives Präsent weiterreichen. Informations- und Trainingsveranstaltungen für Mitarbeiter lassen sich gern auch buchen. So geht es hier natürlich um einen Imagegewinn, aber nicht nur.

Diese Firmenbienen kann man mieten. Das tut dem Image von Unternehmen genauso gut wie der Umwelt. Fotos: Katrin Sieler

Zielgruppe Firmen: soziale und gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen

„Banken und Stadtwerke sind bislang unser Hauptklientel“, sagt „Firmenbiene“-Chef Jens Ebert. „Der Bedarf ist da und wird immer größer.“ Auch aus Bayern und Thüringen bekäme er Anfragen. Ein großer Vorteil sei, dass die Bienenvölker praktisch überall aufgestellt werden könnten, auch auf Dächern in der Stadt. Er plane wegen der großen Nachfrage jedenfalls jetzt schon Auslieferungen für das nächste Jahr.

Mit Marketing kennt sich Jens Ebert aus. So schickte er an die Geschäftsführung von JC Eckardt kurzerhand ein Glas Honig. Der Internetauftritt der Firma war der Grund. „Unternehmen werden heute nicht allein an ihrem wirtschaftlichen Erfolg gemessen. Eine immer größere Rolle spielt die Frage, wie Unternehmen ihre soziale und gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Unser Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung findet insbesondere in unserem Engagement für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz Ausdruck“, heißt es da.

Bienenexperte unterstützt Aktion mit summenden Tierchen zum Vermieten

Keine leeren Worte, wie sich zeigte. Das Geschäft kam zum Abschluss. Geschäftsführer Steffen Rieß nahm seine neuen Mitarbeiter auf der Wiese vor dem Unternehmenssitz persönlich in Empfang. „Ich finde die Biene toll. Es ist ein interessantes Tier“, sagte er. Er freue sich, dass es mittlerweile überall für sie die Blühstreifen gebe. Ein Bienenstock stehe bei seiner Firma jedenfalls gut.

Das findet auch Bienenexperte Jens Ebert. Eine große Wiese, auf der sicher bald Wildblumen wachsen, und in der näheren Umgebung eine Kleingartenanlage. Für die Bienen seien das perfekte Bedingungen, sagt er. Wenn es nun noch warm bleibe, könnte die JC Eckardt GmbH Ende Juni mit dem ersten Firmenhonig rechnen. (mz)