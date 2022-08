Warum sich die Goethestadt Bad Lauchstädt mit dem Geiseltalsee so schwer tut

Zehn Jahre nach der Freigabe gedeihen die Attraktionen am Südufer des Geiseltalsees prächtig. Auf der Lauchstädter Seite gibt es dagegen nur noch den Weinberg. Das zweite touristische Highlight hat die Stadt gerade gesperrt - wohl für immer.

Der Weinberg ist derzeit das einzige touristische Highlight am Lauchstädter Ufer des Geiseltalsees.

Bad Lauchstädt/MZ - Der Geiseltalsee hat sich zehn Jahre nach seiner offiziellen Freigabe längst zu einem der wichtigsten touristischen Ziele im Saalekreis entwickelt. Häfen, Strände, Ferienhäuser sind am Ufer entstanden – allerdings vor allem am Südufer in den Städten Braunsbedra und Mücheln. Beim dritten großen Anrainer, der Goethestadt Bad Lauchstädt sieht es anders aus.