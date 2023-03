Warum sich der Geiseltalsee jetzt „Lebendiger See 2023“ nennen darf

Auszeichnung geht in den Saalekreis

Der Geiseltalsee ist zu einem Naturparadies geworden und wurde deshalb zum "Lebendigen See 2023" gewählt.

Mücheln/MZ - Der Geiseltalsee ist zum „Lebendigen See des Jahres 2023“ gekürt worden. Der Global Nature Fund (GNF) und das Netzwerk Lebendige Seen Deutschland verliehen ihm diese Auszeichnung anlässlich des Weltwassertages am 22. März.