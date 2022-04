Warum setzt Merseburg den Rotstift bei Swing- und Jazzbühne an?

Merseburg/MZ - So mancher hatte sich anlässlich des Merseburger Domweihefestes extra auf den Weg nach Merseburg gemacht, um bestimmte Künstler live erleben zu können. Ein Pärchen war sogar aus Frankfurt am Main angereist, um die „Swingin’ Hermlins“ auf der Swing- und Jazzbühne am Markt zu erleben. Doch genau diese Bühne hat es am Ende gar nicht gegeben. Dabei hatte es monatelang geheißen, dass dort drei Tage lang verschiedene Künstler aus dem Bereich des Swing und Jazz auftreten würden. So fand man es auch auf den Plakaten, die in der Stadt ausgehängt waren.