Warum Senior den Merseburger Blumenschmuckwettbewerb gewinnt, obwohl er nicht teilnahm

Wolfgang Pogert in fremder Blütenpracht im Schlossgarten.

Merseburg/MZ - Ein gepflegter Vorgarten kann sich auszahlen. Diese Erfahrung durfte Wolfgang Pogert in diesem Jahr machen. Der 80-Jährige ist passionierter Hobbygärtner, steckt viel Liebe und Mühe in seine Blumenrabatten und -kästen vor und an seinem Haus im Merseburger Lippeweg. „Ich mache das für mich und für die Allgemeinheit, nicht um etwas zu gewinnen.“ Und doch hat der diplomierte Landwirt nun für seine heimische Blumenpracht gleich eine doppelte Auszeichnung beim städtischen Blumenschmuckwettbewerb erhalten.