Überfall in Merseburg Warum Räuber Fake-Ringe erbeuten

Der Überfall am Donnerstag dauerte nur zwei Minuten. Merseburger Geschäftsfrau erzählt MZ, was passiert ist und mit welcher Waffe sie bedroht wurde. Warum die Täter enttäuscht waren und was Zeugen gesehen haben.