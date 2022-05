Warum nutzt Merseburg die Chancen des Wassertourismus nicht?

An Schleusen mangelt es in Merseburg nicht. Boote, die sie benutzen, sind dagegen bisher Mangelware.

Merseburg/MZ - Wenn es um das Thema Wassertourismus geht, ist Merseburgs Kulturamtsleiter Martin Wolter vom Fach. Denn sein vorheriger Arbeitgeber war ein kommunaler Zweckverband südlich von Leipzig – also mitten im dortigen Neuseenland. Einer Region, in der Sport und Tourismus am und auf dem Wasser in den vergangenen Jahren massiv gewachsen sind. „Ich habe da erlebt, wie erfolgreich der Wassertourismus sein kann. Auch die privaten Bootsverleiher hatten Erfolg, mussten jedes Jahr neue Boote anschaffen, weil die Nachfrage so groß war.“ Auch aus dem Saalekreis würden viele Paddler dorthin fahren, um die Touren durch die Schleusen zu fahren.