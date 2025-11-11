Am Wochenende gab Möbel Höffner seine Märkte bundesweit wieder in die Hand seiner Azubis, so auch im Möbelhaus nahe dem Shoppingcenter Nova in Günthersdorf. Die Azubis Mathilda Kügler und Caroline Peper übernahmen für einen Tag die Hausleitung. Welche Aufgaben sie an diesem Tag meistern mussten und was sie von der Aktion halten.

Warum Möbel Höffner in Günthersdorf seine Azubis für einen Tag den Markt leiten ließ

Mathilda Kügler aus Halle und Caroline Peper aus Taucha, Azubis bei Höffner, leiteten am Samstag ihren Markt mit 100 Mitarbeitern.

Günthersdorf/MZ. - Mitten im Gespräch mit der MZ klingelt Mathilda Küglers Telefon. Schon wieder. „Sorry, ich muss da kurz rangehen“, sagt sie und verschwindet für einige Minuten. Die 22-Jährige ist wichtig im Höffner-Möbelmarkt in Günthersdorf. Denn sie leitet das Haus. An ihrer Seite die 19-jährige Caroline Peper, stellvertretende Hausleiterin. Diese Rollen haben die beiden jungen Frauen aber nur für einen Tag inne.