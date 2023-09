Zur jüngsten Ratssitzung in Braunsbedra gab es einen Ansturm von Bürgern mit Kritik und Fragen zum geplanten landesweit größten Agri-Photovoltaikprojekt in den Ortsteilen Krumpa und Großkayna. Dennoch stimmte das Gremium für das Bebauungsplanverfahren.

Das Agri-Photovoltaik-Projekt sieht in Krumpa Hühner- und Rinderhaltung unter den Solarplatten vor.

Braunsbedra/MZ - Zur jüngsten Stadtratssitzung in Braunsbedra gab es einen unerwarteten Ansturm der Bürger. Bis in den Rathausflur standen sie schließlich. Ihr Begehren: Fragen, Kritik und Ablehnung zum geplanten Agri-Photovoltaik-Projekt in den Ortsteilen Krumpa und Großkayna loswerden.