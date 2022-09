Warum Korbetha mit Schadstoffen im Grundwasser zu kämpfen hat

Bei den ehemaligen Chemischen Werken Buna in Schkopau sind einst umweltgefährliche Stoffe in den Boden eingedrungen. Das hat noch heute Folgen für die Ortschaft Korbetha.

Korbetha/MZ - Zu DDR-Zeiten war Schkopau bekannt für Plaste und Elaste aus den Chemischen Werken Buna. Am Standort wurden zahlreiche Grundstoffe hergestellt, darunter zum Beispiel Lösungs- und Reinigungsmittel. Allerdings sind Schadstoffe unkontrolliert in den Boden eingedrungen. Die Folgen zeigen sich noch heute, da Böden und Grundwasser durch Altlasten verseucht sind. Im Schkopauer Ortsteil Korbetha wurden vor zweieinhalb Jahren so hohe Schadstoffwerte festgestellt, dass die Behörden die Einwohner davor warnten, Brunnenwasser zu nutzen. Das hat auch Auswirkungen auf den Dorfteich.