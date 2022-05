Warum fiel ein Kind in Merseburg aus dem Fenster?

Die Polizei nimmt Ermittlungen auf, auch das Jugendamt beschäftigt sich mit dem Fall aus Wilhelm-Liebknecht-Straße in Merseburg.

In dieser Straße ist ein Kind aus dem Fenster gestürzt.

Merseburg/MZ - Nach dem schrecklichen Unfall in der Wilhelm-Liebknecht-Straße in Merseburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein zweijähriges Kind war aus dem Fenster gestürzt und musste nach Angaben der Polizei schwer verletzt mit dem Hubschrauber nach Halle in ein Krankenhaus gebracht werden.