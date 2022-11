Warum es so schnell keinen neuen Jugendclub gibt

So einen Jugendclub wie hier im Schloss Löpitz wünschen sich die Jugendlichen aus Braunsbedra auch.

Braunsbedra/MZ - So schnell wie gedacht wird es in Braunsbedra weder etwas mit dem Jugendclub noch mit einer Zwischenlösung, die schon für das erste Quartal 2023 im Gespräch war. Das wurde in der jüngste Sitzung des Sozialausschusses mitgeteilt. Entsprechend enttäuscht gingen die vielen jungen Gäste und ihre Eltern wieder nach Hause.