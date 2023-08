Durch die Beweidung eines Areals am Südufer des Wallendorfer Sees soll die Landschaft, vor allem die Vogelwelt, geschützt werden. Für Seebesucher ist der betreffende Bereich dann nicht mehr zugänglich.

Warum ein Naturschutzvorhaben in Schkopau für Knatsch sorgt

Wallendorfer See

Der Wallendorfer See ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.

Schkopau/MZ - „Es bleibt bei der Entscheidung des Landkreises“, verkündete Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling (parteilos) im jüngsten Ausschuss für Ordnung, Feuerwehr, Umwelt, Seen und Tourismus. Es geht um den besonders schützenswerten Bereich am Südufer des Wallendorfer Sees. Im Herbst hatte es Knatsch gegeben, weil der Landkreis aus Naturschutzgründen die Absperrung eines Areals im Landschaftsschutzgebiet – inklusive eines Weges, der gern als Abkürzung zum Wasser genutzt wurde – veranlasst hatte. Allerdings wurden die Bürger im Vorfeld nicht darüber informiert, offenbar hatte es Unstimmigkeiten in der Absprache zwischen Landkreis und Gemeinde gegeben. Nun kochte das Thema erneut im Ausschuss hoch.