Ewige Baustelle in Raßnitz Warum die Zeit der die Anwohner nervenden Hupkonzerte nun vorbei ist

Ein nicht asphaltiertes Viereck auf der Thomas-Müntzer-Straße in Raßnitz und eine Warnbake sorgten fast ein dreiviertel Jahr lang jeden Tag für verrückte Szenen am Morgen und am späten Nachmittag.