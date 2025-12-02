weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ausstellung in der cCE Galerie: Warum die Werke eines DDR-Künstlers noch heute einflussreich sind

Weißenfels bekommt neues Gefängnis – Halle geht leer aus
Ausstellung in der cCE Galerie Warum die Werke eines DDR-Künstlers noch heute einflussreich sind

Die cCe Galerie Leuna gedenkt mit der neuen Ausstellung „Farbe – Figur – Welt“ dem DDR-Künstler Walter Womacka zum 100. Geburtstag. Was seine Kunst ausmacht und was die Besucher erwartet.

Von Celina Chasklowicz 02.12.2025, 15:36
Alexandra Schmücking, Leiterin der cCe Galerie, eröffnete die Ausstellung am 2. Dezember 2025.
Alexandra Schmücking, Leiterin der cCe Galerie, eröffnete die Ausstellung am 2. Dezember 2025. (Foto: Celina Chasklowicz)

Leuna/MZ. - „Farbe – Figur – Welt“, so lautet der Titel der neuen Ausstellung, die die cCe Galerie in Leuna am Dienstag eröffnet hat. Die Werke – Gemälde, Zeichnungen und Grafiken – stammen allesamt vom DDR-Künstler Walter Womacka.