Die cCe Galerie Leuna gedenkt mit der neuen Ausstellung „Farbe – Figur – Welt“ dem DDR-Künstler Walter Womacka zum 100. Geburtstag. Was seine Kunst ausmacht und was die Besucher erwartet.

Warum die Werke eines DDR-Künstlers noch heute einflussreich sind

Alexandra Schmücking, Leiterin der cCe Galerie, eröffnete die Ausstellung am 2. Dezember 2025.

Leuna/MZ. - „Farbe – Figur – Welt“, so lautet der Titel der neuen Ausstellung, die die cCe Galerie in Leuna am Dienstag eröffnet hat. Die Werke – Gemälde, Zeichnungen und Grafiken – stammen allesamt vom DDR-Künstler Walter Womacka.