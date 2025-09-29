Die älteste Prozessanlage der Raffinerie Leuna, die Pox-Methanol-Anlage, feiert 40. Geburtstag. Das DDR-Vorzeigeprojekt entstand in nur drei Jahren – mithilfe des „Klassenfeinds“.

Spergau/MZ. - Bei der Jubiläumsfeier zu 30 Jahren Pox-Methanol-Anlage vor zehn Jahren sei das Herz auf seinem Anstecker noch rot gewesen, sagte Thomas Behrends, Geschäftsführer der TotalEnergies-Raffinerie Leuna, bei einer internen Jubiläumsfeier Anfang September anlässlich des nun bereits 40. Geburtstags der Anlage und zeigte auf den Pin an seinem Jackett. Nun aber sei das Herz grün. „40 Jahre POX“ stand auf dem Pin; das „O“ durch ein grünes Herz ersetzt.