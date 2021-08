Warum die erstmalige Open-Air-Variante für die Defa-Filmtage besonders war

Merseburg/MZ - Schauspieler Gojko Mitic ist seit Jahren Stammgast bei den Merseburger Defa-Filmtagen. Zum Abschluss des ersten Open-Air-Festivals in der Sixti-Ruine, bei dem am Sonntagabend „Tecumseh“ gezeigt wurde, konnte er allerdings nicht ganz pünktlich sein.

Trtoz miesem Wetter: Open-Air-Variante für Defa-Filmtage war besonders

Weil er irgendwo vor Merseburg im Stau stand, kam er erst mit einstündiger Verspätung an. Moderator Ben Hänchen stimmte die Gäste daher mit einem Sologespräch mit Schauspielerin Annekatrin Bürger auf den Film ein. „Und ich hab im Auto noch mal mit dem großen Manitu konferiert“, scherzte Gojko Mitic später. Es schien geholfen zu haben, denn auch während dieses Filmes regnete es nicht.

„Wir sind zwar vom Wetter leider überhaupt nicht verwöhnt worden, aber bei Sonne könnte ja schließlich jeder so ein Festival veranstalten“, lächelt Halina Czikowsky, die Vorsitzende des veranstaltenden Fördervereins Kino Völkerfreundschaft. „Wir haben einfach durchgehalten und hatten auch Glück. Spätestens, wenn die Filme anfingen, hat der Regen immer aufgehört.“

Vorschlag für das kommende Jahr: Kultursommer an dieser Stelle

Was alle Gäste besonders beeindruckte, war die Kulisse der Sixti-Ruine. „Da müssen wir uns auch ganz herzlich bei der Works und der Gruppe der Geflüchteten bedanken, die diesen Ort so wunderbar hergerichtet haben - Erde aufgeschüttet und Rasen gesät - dass er allen so viel Freunde gemacht hat“, sagt Czikowsk. „Erst jetzt haben viele wieder gemerkt, was wir hier für einen tollen Ort mitten in unserer Stadt haben.

Ich würde deshalb für das kommende Jahr einen Kultursommer an dieser Stelle vorschlagen - mit Musik, Theater, Lesungen und auch verschiedensten Filmen natürlich.“ Den Vorschlag werde sie demnächst im Stadtrat machen, sagte Czikowsky, die Abgeordnete der Partei Die Linke ist.

Sie könnte sich dafür breite Zustimmung vorstellen. Die neue Kulisse und das Open-Air-Festival hätten der Veranstaltung auch neue Gäste eingebracht. „Viele mit Open-Air-Erfahrung. Die waren wetterfest gekleidet und hatten ihre Picknickkörbe mit.“

Gojko Mitic kam zwar zu spät, doch für das Filmgespräch mit Ben Hänchen und seine Fans nahm sich der ehemalige Defa-Chefindianer gern noch Zeit. Foto: Förderverein Kino Völker- freundschaft/ Wolfgang Kubak

Vorführung mit anschließendem Filmgespräch

Ganz vorbei sind die 16. Merseburger Defa-Filmtage übrigens noch nicht. Sie gehen in die Verlängerung - und zwar ziehen sie dafür ins Merseburger Domstadtkino. Dort ist am Samstag, dem 4. September, um 18 Uhr der im Jahr 1972 veröffentlichte Defa-Jugendfilm „Euch werd ichs zeigen“ auf 35 Millimeter zu sehen.

Der Streifen behandelt den Umzug eines 13-Jährigen von der Groß- in die Kleinstadt und die Rivalitäten unter Jugendlichen. Das anschließende Filmgespräch mit den Schauspielern Heinz Behrens und Manfred Karge moderiert Mirko Wiermann von der Defa-Stiftung.

Karten gibt es an der Abendkasse oder online unter: https://domstadtkino-merseburg.de/kinoprogramm/alle-filme/