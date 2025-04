Zukunft des Elsterfloßgrabens in Sachsen-Anhalt unsicher Warum der Elsterfloßgrabenverein jetzt Unterschriften sammelt

Am Sonntag lädt der Förderverein Elsterfloßgraben wieder in Bad Dürrenberg zum Schauflößen. Dabei will der Verein auch darauf aufmerksam machen, dass das Kulturdenkmal droht, trocken zu fallen. Ein Schreiben der Landesregierung hat diese Befürchtungen zuletzt verstärkt.