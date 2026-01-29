Ein sächsischer Betrieb gibt einen Teil seiner 25er Kartoffelernte umsonst ab, weil es auf dem Markt gerade zu viele gibt, was den Preis drückt. Die Landwirte im Saalekreis halten nichts davon.

Warum Bauern im Saalekreis ihre Kartoffeln trotz Überschuss nicht verschenken

Verschenken wollen die Landwirte im Saalekreis ihre Kartoffeln nicht. Auch sie hatten eine gute Ernte.

Saalekreis/MZ. - Von einer förmlichen Schwemme ist die Rede. Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr zu viele Kartoffeln geerntet. Das drückt auf den Preis und führt jüngst zu einer viel kritisierten Aktion. Ein sächsischer Betrieb verschenkt einen Teil seiner überschüssigen Kartoffeln. Im Saalekreis versuchen die Bauern, mit der Lage anders umzugehen.