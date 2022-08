Warum auf der A38 bei Merseburg wieder ein Tempolimit gilt?

Merseburg/MZ - Merseburg ist zurück in den Verkehrsnachrichten. Mit hoher Frequenz taucht die Domstadt mit den Autobahnabfahrten Nord und Süd in den Blitzerwarnungen auf. Denn in Richtung Leipzig wird auf dieser Strecke die Geschwindigkeit kontrolliert. Anlass dafür ist die seit Dezember auf dem Abschnitt geltende Beschränkung auf Tempo 120.