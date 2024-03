Wie das neue Parken ohne Kleingeld in Merseburg ankommt. Die Stadt zieht erstmals Bilanz. So viel Geld nimmt die Domstadt pro Jahr tatsächlich ein.

Warum App-Nutzer in Merseburg mehr zahlen

Seit gut einem Jahr braucht man in Mersbeurg kein Kleingeld mehr, um ein Parkticket zu erwerben - Handy und eine App reichen aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Seit Ende Januar 2023 braucht man in Merseburg kein Kleingeld mehr, wenn man sein Auto auf einem kostenpflichtigen Parkplatz abstellen will. Das Handy und die passende App sind völlig ausreichend. Es gibt 16 Parkplätze mit 1.350 gebührenpflichtigen Stellplätzen in vier Handyparkzonen mit diesem Angebot. Jetzt hat die Stadt Merseburg erstmals Bilanz gezogen, wie gut das neue Angebot angenommen wird.