Warum Anja Seemann aus Braunsbedra Kleidung für Sternenkinder und Frühchen näht

Merseburg/MZ - „Die Mütter haben dann so ein Leuchten in den Augen und strahlen, wenn sie ihr Kind sehen“, erinnert sich die Kinderkrankenschwester des Basedow-Klinikums in Merseburg, Dagmar Schmutzler, an die besonderen Momente zurück. Die Momente, in denen Mütter und Väter ihr Baby, das zu früh auf die Welt gekommen ist und beobachtet oder versorgt werden muss, in farbenfroher und gut sitzender Kleidung sehen. „Das macht gleich einen häuslicheren Eindruck als die schlichte Klinikwäsche.“ Doch gerade in den ganz kleinen Größen ist es oftmals schwer, Anziehsachen zu finden. Und genau da springt die Braunsbedraerin Anja Seemann ein.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.