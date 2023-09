Die Insolvenz einer Firma hat den Umzugsplan für die Kita „Warteknirpse“ in Langeneichstädt durcheinander gebracht. Nun sind die Kinder in die neuen Räume eingezogen, die in der ehemaligen Markthalle entstanden sind. Sanierung des Kita-Altbaus soll demnächst beginnen.

Langeneichstädt/MZ - Bei dem schönen Wetter sind Kinder und Erzieher der Langeneichstädter Kita „Warteknirpse“ am Vormittag im Garten ihrer Einrichtung anzutreffen. Wenn es für sie wieder rein geht, führt der Weg nun aber nicht mehr in den Altbau der Kita. Der steht nämlich leer. Stattdessen geht es durch den Verbindungsneubau in die neuen Kita-Räumlichkeiten, die in der ehemaligen Markthalle entstanden sind. Ende August wurden diese bezogen. Eltern und Erzieher haben dabei den Hauptteil des Umzugs bewerkstelligt.