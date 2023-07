Im Tarifstreit des Einzelhandels setzt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf Warnstreiks. An dem beteiligen sich am Samstag neben Mitarbeitern von Ikea in Günthersdorf auch Beschäftigte mehrerer Kauflandfilialen im Land. Weitere Aktionen sollen folgen.

Warnstreik bei Ikea in Güntherdorf: Verdi kündigt weitere Aktionen in Sachsen-Anhalt an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Günthersdorf/MZ - Kunden des Ikea-Möbelhauses in Günthersdorf erlebten am Samstagvormittag einen Empfang mit Pfeifen und Trommeln. Vor dem Eingang hatten sich knapp 120 Arbeitnehmer in gelben Westen zum Warnstreik versammelt. Zu dem hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Tarifstreit des Einzelhandels aufgerufen. Zur zentralen Kundgebungung in dem Leunaer Ortsteil waren auch Beschäftigte des Ikea-Standortes in Magdeburg sowie von Kaufland-Filialen in Zeitz, Bernburg, Dessau, Oschersleben und Magdeburg angereist.