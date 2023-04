Mitarbeiter von Ikea in Magdeburg und Günthersdorf bei Leipzig haben am Donnerstag mit einem Warnstreik einen Zukunftstarifvertrag gefordert. Sie wollen damit mehr Sicherheit für ihre Jobs im Zuge der Digitalisierung. Auch Samstag soll es in den Filialen einen Teilausstand geben.

Günthersdorf/MZ - Für die Kunden von Ikea in Günthersdorf begann der Einkauf am Freitag mit Pfeifen und Rasseln. Etwa 40 Mitarbeiter des Möbelhauses hatten sich mit Fahnen, Westen und Flyern vor dem Eingang versammelt. Sie waren, wie Kollegen aus dem zweiten Ikea-Standort in Sachsen-Anhalt in Magdeburg, damit dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Die fordert vom Unternehmen den Einstieg in Verhandlungen über einen Zukunftstarifvertrag.