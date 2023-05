In sechs Ortsteilen von Schkopau läuft der Glasfaserausbau. Doch die Bauarbeiten liegen nicht mehr im Zeitplan, und auch ihre Qualität sorgt für Unmut. Was die Gemeindeverwaltung und die Deutsche Glasfaser dazu sagen.

In sechs Schkopauer Ortsteilen läuft der Glasfaserausbau. Doch es gibt Kritik.

Schkopau/MZ - Zahlreiche Einwohner aus dem Saalekreis warten derzeit auf schnelles Internet. So auch in Schkopau, wo die Deutsche Glasfaser in den Ortsteilen Döllnitz, Burgliebenau, Lochau, Raßnitz, Röglitz und Ermlitz Anschlüsse baut.