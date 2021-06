Wann Mieter in neue Wohnungen im Zentrum von Merseburg einziehen sollen

Dienstag fand das Richtfest für das neue Vermietungszentrum der WG „Aufbau“ in Merseburg in der Gotthardstraße/Ecke Wagnerstraße statt.

Merseburg - Für das neue Vermietungszentrum der WG „Aufbau“ Merseburg in der Gotthardstraße/Ecke Wagnerstraße wurde am Dienstag Richtfest gefeiert. Vorstandsvorsitzende Barbara Schneider erinnerte sich in ihrer Festrede daran, wie es 2017 um den Grundstückserwerb ging und dass es damals hieß, dies sei ein Filetstück in bester Innenstadtlage. „Demnächst kann man es wirklich so bezeichnen“, versprach sie. Doch zunächst wurden auf den Rohbau gleich zwei Richtkränze gesetzt, einen für jede Straßenseite.

Die Investition in das neue Vermietungszentrum zeige die Verbundenheit der WG „Aufbau“ zur Stadt Merseburg, in der die Genossenschaft vor 65 Jahren gegründet wurde, sagte Barbara Schneider weiter. Speziell seit 1990 sei viel Geld in den Bestand, aber auch in Neubauten wie dem „Rabennest“ investiert worden.

Mieter sollen im Sommer 2022 einziehen

Dort an der Ecke Gotthardstraße/Wagnerstraße würden nicht nur fünf Wohnungen entstehen, sondern auch ansprechende Beratungsräume und gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Zudem werde der markante Raum im Zollinger-Stil in der Wagnerstraße nicht nur von der Genossenschaft genutzt, sondern solle zum Beispiel für Vereinsversammlungen zur Verfügung stehen. Damit der Bau auch ewig steht, schlug die Vorstandsvorsitzende dann den letzten Nagel in den Dachstuhl.

Geplant ist, dass die Mieter im Sommer 2022 einziehen. Fußbodenheizung, Klimaanlage, Terrasse, Balkon oder Loggia sowie Fahrstuhl und Pkw-Stellplatz gehören dann zu den Annehmlichkeiten ihres neuen Zuhauses. Gebaut wird - nach mehrmonatiger Verzögerung aufgrund der Pandemie und ihrer Folgen - seit Juni 2020, im August fand die feierliche Grundsteinlegung statt. Damit ist auch eine hässliche Baulücke mitten im Zentrum der Domstadt verschwunden. (mz)