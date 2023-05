Wann der Lauchstädter Heilbrunnen wieder in die Flasche kommt

Bad Lauchstädt/MZ - „Noch sieht es so aus“, sagt Nicolas Fürst und deutet auf den Innenhof des Brunnenversandes in Bad Lauchstädt. Auf zwei Seiten stehen Gebäude mit vernagelten Fenstern, die eher leidlich Vandalen abhalten. Zur Straße hin steht die alte, schmucklose Abfüllhalle. Das Areal versprüht aktuell den Charme einer alten Gewerbebrache. So wie vor vier Jahren, als der Getränkeproduzent St. Leonhardsquelle aus dem Süden Bayerns den Lauchstädter Heilbrunnen und den dazu gehörigen Brunnenversand übernahm, um ihn wiederzubeleben.