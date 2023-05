Trinkwasserversorgung im Saalekreis Wann das weiche Fernwasser in Mücheln fließt

„Schieber auf“ heißt es am 16. Mai in Mücheln und Krumpa. Dann ersetzt weiches Wasser aus der Rappbodetalsperre das bisherige harte Trinkwasser. In Braunsbedra und Umgebung soll es im Frühjahr 2024 auch soweit sein.