Merseburg/MZ - Einen Neubau eines Sportlerheims in Blösien als Ersatz für das, was im Februar 2022 durch Brandstiftung zerstört wurde, wird es nicht geben. So viel steht fest. Der Grund: zu viele Hürden. Ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Kosten von rund 2,2 Millionen Euro machen ein solches Vorhaben für die Stadt Merseburg unmöglich.