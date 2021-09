Wanderzeit von Frosch, Kröte und Co.: Tierschützer bitten um Informationen zum Schutz

Mit der milden und feuchten Witterung beginnt wieder die Krötenwanderung, machen sich die ersten Amphibien von den Winterquartieren auf den Weg zu ihren Laichgewässern.

Häufig fallen sie dabei dem Straßenverkehr zum Opfer, wodurch die Populationen stark dezimiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (Bund). Dessen Landesarbeitskreis Feldherpetologie sammelt daher auch in diesem Jahr wieder Informationen zu wandernden Fröschen, Kröten und Co. und ruft zur Meldung von Amphibienbeobachtungen auf.



Tierschutz bittet um Hinweise für Schutzmaßnahmen

Ziel ist es, Gefahrenstellen zu identifizieren und Schutzmaßnahmen zu veranlassen. „In Sachsen-Anhalt sind über drei Viertel der hier vorkommenden Lurche und Kriechtiere in ihrem Bestand gefährdet und in der Roten Liste aufgeführt“, sagt Marcel Seyring, Biologe und Sprecher des Landesarbeitskreises Feldherpetologie Sachsen-Anhalt. „Um sie besser schützen zu können, sind wir auf Beobachtungen angewiesen, die uns gemeldet werden“, betont er.

Alle Funde, ob im Teich, am Amphibienzaun, auf der Straße oder in anderen Biotopen können mit Foto, Datum, Ort und, sofern bekannt, der jeweiligen Artbezeichnung, per E-Mail an den Arbeitskreis geschickt werden. „Unser Ziel ist, einen umfassenden Überblick zu erstellen, welche Arten in Sachsen-Anhalt wo, wann und wohin wandern. Wir wollen herausfinden, wo sich ihre Laichgewässer befinden und welche Barrieren die Tiere überwinden müssen“, so Seyring.

››Beobachtungen können unter E-Mail: feldherpetologie-lsa@web.de gemeldet werden. (mz)