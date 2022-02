Wald bleibt, Rewe kommt: So soll sich das Merse-Center verändern

Das Merse-Center in Merseburg steht in den Startlöchern für Veränderungen. Doch ohne neuen Bebauungsplan ist man zum Stillhalten verdammt. Welche Neuigkeiten es gibt.

Im Merse-Center will sich ein neuer Rewe-Markt ansiedeln. Bevor der B-Plan nicht beschlossen ist, darf aber nicht gebaut werden.

Merseburg/MZ - Das Merse-Center steht vor einigen Veränderungen. Nicht nur im Gebäude selbst - auch vor der „Haustür“. Denn im Sommer soll direkt an der Einfahrt zum Center-Gelände mit dem Bau eines Kreisverkehrs begonnen werden. Den lässt sich die Eigentümerin des Centers, die DTU Alpha richtig was kosten. „Wir reden hier von einer hohen sechsstelligen Summe, die wir in die Hand nehmen. Die Merseburger kostet das keinen Cent“, sagt Geschäftsführer Thorsten Unterfeld.