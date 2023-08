Wakeboard Kids Camp für sozial benachteiligte Kinder findet zum vierten Mal auf der Wasserskianlage in Schkopau statt. Warum es leicht war, hierfür Helfer zu finden.

Wakeboard Camp zeigt, was mit freiwilligen Helfern möglich ist

Beim Wakeboard Kids Camp in Hohenweiden hatten die Teilnehmer richtig viel Spaß.

Hohenweiden/MZ - „Wir wollen den Kindern etwas anbieten, dass sie sonst in ihrem Alltag nicht erleben könnten“, sagte Manuela Wolke, Chefin der Wasserskianlage in Hohenweiden. Das Wakeboard Kids Camp ist ein Angebot für Kinder aus Wohnheimen oder betreutem Wohnen. Am Montag fand die Veranstaltung bereits zum vierten Mal statt.