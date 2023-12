Es sollte ein Neuanfang werden: Nach dem Rücktritt der Gemeindewehrleitung in Schkopau Anfang des Jahres fanden jüngst die Neuwahlen statt. Allerdings hat die Wahlbeteiligung nicht ausgereicht. Wie es jetzt weitergeht.

Wahl der neuen Gemeindewehrleitung in Schkopau scheitert an zu wenig Beteiligung

Torsten Balzer ist nach wie vor amtierender Gemeindewehrleiter in Schkopau und hat nun - trotz gescheiterter Wahl - Verstärkung von drei amtierenden Vertretern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkopau/MZ. - Es sollte ein Neuanfang werden: Nach dem Rücktritt der Gemeindewehrleitung in Schkopau Anfang des Jahres fanden jüngst die Neuwahlen statt. Für alle vier Posten, die innerhalb der Gemeindewehrleitung zu vergeben waren, hatten sich nach zum Teil langer Suche Kandidaten gefunden, die sich der Aufgabe stellen möchten. Doch dann ist es zu keinem Ergebnis gekommen. Denn es hatten sich zu wenige Kameraden an der Wahl beteiligt – in der aktuellen Feuerwehrsatzung der Gemeinde ist vorgeschrieben, dass die Wahlbeteiligung bei mindestens 50,1 Prozent liegen muss.